تقدم متسارع في جهود الوساطة التي تقودها ايران وحزب الله لاعادة العلاقات الاخوية بين سوريا وحركة حماس.. مبروك
أهم العناوين
جرينتش+2 12:01
نهاية مُخزية.. تزايد الأصوات المنادية بعزل ترامب، وتويتر يحجب حسابه الشخصي الى الابد “لأنه يحرض على العنف”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني