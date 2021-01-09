وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959
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عبيدات: بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل

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