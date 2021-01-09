عبيدات: بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل

أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل، بوصول أولى كميات مطعوم “سينوفارم” (الصيني الإماراتي) منتصف الليلة “السبت” ومطعوم “فايزر” ليلة الاثنين.

وقال الدكتور عبيدات إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

وحول مصادر مطاعيم كورونا التي يستند لها البرنامج، بين الدكتور عبيدات أن الحكومة تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات من المطعوم، لافتا إلى أن العمل جارٍ أيضاً لتأمين كميات إضافية من مطاعيم “سينوفارم” خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة إلى أن الحكومة توصلت أيضاً إلى تفاهمات مع شركتي “أسترازينيكا” و”جونسون & جونسون”، المصنعة لمطاعيم ضد كورونا، لتزويد الأردن بكميات من المطاعيم التي سوف تنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالمياً ومحلياً.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت مطعوم “فايزر” وأخيرا مطعوم “سينوفرام” إذن الاستخدام الطارئ الذي يتيح إعطاءه داخل المملكة.

ويعقد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وأمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة مؤتمرا صحفيا موسعا غدا الأحد، قرابة الساعة الثانية بعد الظهر من رئاسة الوزراء، للحديث حول تفاصيل البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا.

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