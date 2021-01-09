وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959
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جيش الاحتلال يزعم العثور على سلاح “كارلو” ومطاردة المنفذَين لعملية دهس وإطلاق نار قرب بلدة يعبد

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