تقدم متسارع في جهود الوساطة التي تقودها ايران وحزب الله لاعادة العلاقات الاخوية بين سوريا وحركة حماس.. مبروك
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العثور على حطام بطائرة بوينغ 737 بعد إقلاعها من جاكرتا

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