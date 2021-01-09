تقدم متسارع في جهود الوساطة التي تقودها ايران وحزب الله لاعادة العلاقات الاخوية بين سوريا وحركة حماس.. مبروك
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الأرصاد: بقاء الأجواء اعلى من معدلاتها وكتلة هوائية رطبة نهاية الاسبوع

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