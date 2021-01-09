وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 20 وفاة و796 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305959
أهم العناوين
جرينتش+2 12:24
“أويحيى” رئيس الوزراء الجزائري السابق يعترف بتلقيه هدايا من أمراء الخليج وبيعه 60 سبيكة ذهبية في السوق السوداء

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني