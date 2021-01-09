أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم السبت وغدًا

تكون الأجواء اليوم السبت، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ويطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 17 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 4، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 26 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 14، وفي البحر الميت 26 – 13، وفي خليج العقبة 27 – 14 درجة مئوية.

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