وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و1092 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305,163
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“مجنون ليلى” يسرق حذاءها، وزميلها يطلب المزيد من صفعات كفها

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