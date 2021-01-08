وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و1092 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 305,163
أهم العناوين
جرينتش+2 09:28
«فورين بوليسي»: مع تزايد الانشقاقات في حزب الليكود، هل انتهت حقبة نتنياهو؟

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني