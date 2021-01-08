من موقع المهزوم أمريكياً والمدان عالمياً.. ترامب "يستنكر" أعمال العنف في الكونغرس ويدعو "للمصالحة وتضميد الجراح"
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جراء انحباس المطر.. اداء صلاة الاستسقاء في كل مساجد المملكة

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