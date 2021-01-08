امريكا بين الموز واللوز.. بوش يشبهها بجمهوريات الموز وبومبيو يرد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” عن رفضه الانتقادات بأن الولايات المتحدة تحولت إلى “جمهورية موز” بعد أحداث العنف التي شهدها الكونجرس، الأربعاء.

وكان عدة أشخاص، بينهم الرئيس الأسبق “جورج بوش” الابن، قد شبهوا،امس الخميس، الولايات المتحدة بجمهورية الموز بعد أن اقتحم مؤيدون للرئيس “دونالد ترامب” مبنى الكونجرس أثناء اجتماع للتصديق على فوز “جو بايدن” في الانتخابات الرئاسية.

وقال “بومبيو” في تغريدة على “تويتر” إن “هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز والديمقراطية في أمريكا”.

وأضاف: “في جمهورية الموز، العنف الشعبي يحدد كيفية ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة”.

وقال “بوش” الابن، الأربعاء، إن “نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز … وليس في جمهوريتنا الديمقراطية”.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 50 من ضباط الشرطة، الأربعاء، بعد أن تسلل المتظاهرون المؤيدون لـ”ترامب” إلى مبنى الكابيتول لمنع المشرعين من إعلان فوز الرئيس المنتخب “جو بايدن”، وفق نتائج المجمع الانتخابي.