من موقع المهزوم أمريكياً والمدان عالمياً.. ترامب "يستنكر" أعمال العنف في الكونغرس ويدعو "للمصالحة وتضميد الجراح"
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المصالحة الخليجية لتعميق الاحتماء بالمظلة الأمريكية-الصهيونية

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