الامن العام تجدد تحذيرها من حسابات وهمية تخترق تطبيق واتس اب

جددت مديرية الامن العام تحذيرها لمستخدمي تطبيق الـ (واتس اب)، من بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تنتحل صفات وشخصيات سياسية واجتماعية معروفة.

واشارت المديرية في تحذيرها، إلى وجود أشخاص يقومون بسرقة حسابات (واتس اب) بهدف الاحتيال المالي، وتتم السرقة عبر إيهام الأشخاص بأنه ستتم إضافتهم إلى مجموعات (واتس اب) من قبل أصدقاء أو شخصيات عامة، ومن ثم يقومون بإرسال رموز التحقق بلغات أجنبية حتى لا يفهمها القارئ، ويطلبون منك إعادة إرسالها لهم، وفي حقيقة الامر انه رمز تأكيد هوية مستخدم تطبيق الـ (واتس اب) وبالتالي يتمكنون من اختراق التطبيق .

ودعت المديرية مستخدمي التطبيق إلى عدم فتح أي روابط، أو إرسال أي رسائل نصية تصل لشخص آخر، والتأكد دائما من هوية الأشخاص الذين تتحدث معهم.

وأضافت المديرية انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انها ما زالت ترد لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بمديرية الأمن العام، بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص بعد ذلك.

واوضحت المديرية انه في حال تعرض الشخص لمثل هذا الاسلوب او تلك القرصنة واختراق الـ (واتس اب) الخاص به فإن عليه محاولة إعادة تنزيل تطبيق الـ(واتس اب) وتفعيله خلال فترات مختلفة من اليوم واللجوء لتقديم شكوى بذلك لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية او اقرب قسم للبحث الجنائي او الاتصال على الهاتف المباشر لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية (065633404) .

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