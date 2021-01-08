وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 13 وفاة و1215 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 304071
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اسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل اليوم الجمعة

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