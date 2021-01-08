إطلاق سراح القيادي في الجبهة الشعبية الأسير “حسن الفطافطة” بعدما قضى 18 عاما بسجون إسرائيل.. مبروك

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء امس الخميس، عن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “حسن الفطافطة” بعد أن أنهى فترة حكمه البالغة 18 عاما.

وأطلقت سلطات الاحتلال سراح “الفطافطة” (60 عاما) أمام معتقل “عوفر” غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال “الفطافطة”، عقب الإفراج عنه، إنه يحمل رسالة من الأسرى للشعب الفلسطيني بالمحافظة على الأهداف التي اعتُقلوا لأجلها.

وأردف: “أن يبقوا على روح وحرارة النضال الذي خاضه الأسرى، وصولا إلى تحقيق الأهداف التي ناضلوا وقضوا أعمارهم في السجون لأجلها”.

وأفاد بأن الرسالة الأخرى موجهة للقيادات الفلسطينية: “يكفي 14 عاما من الانقسام السياسي والجغرافي، لتدرك كل القيادات السياسية أن الرابح الوحيد من الانقسام هو العدو الصهيوني”.

وذكر أن رسالة الأسرى الثالثة موجهة للدول العربية المطبعة مع الاحتلال: “مبرراتكم للتطبيع، كالتكنولوجيا والتجارة وغيرها، تجدونها في غير الكيان الصهيوني ولا داعي لها”.

وعن الكتابة في السجن باعتباره روائيا، قال “الفطافطة”: “السجن هو أسوأ مكان للكتابة؛ لأنه يفتقد لأي خصوصية، لكن الخيارات أمام الأسير محدودة، ونكتب لنبقى على قيد الحياة، ونشعر أننا منتجون”.

واعتقل “الفطافطة” عام 2003، واتُهم بالانتماء للجبهة الشعبية والتخطيط لاغتيال شخصيات إسرائيلية.

وخلال فترة اعتقاله أصدر الأسير المحرر روايتين، هما “أين أنت يا أبي” (2008)، و”خريف الانتظار” (2010)، إضافة إلى عشرات القصص القصيرة.

وعدا عن الاعتقال الأخير، أمضى الأسير المحرر، والمنحدر من بلدة ترقوميا جنوبي الضفة، ما مجموعه 8 سنوات في السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني؛ بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.