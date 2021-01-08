من موقع المهزوم أمريكياً والمدان عالمياً.. ترامب "يستنكر" أعمال العنف في الكونغرس ويدعو "للمصالحة وتضميد الجراح"
أهم العناوين
جرينتش+2 02:56
إطلاق سراح القيادي في الجبهة الشعبية الأسير “حسن الفطافطة” بعدما قضى 18 عاما بسجون إسرائيل.. مبروك

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني