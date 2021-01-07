مسلسل القتل بين عرب 48.. اصابة رئيس بلدية ام الفحم ورجل اربعيني في النقب بجراح خطرة جراء إطلاق الرصاص عليهما

يواصل المجتمع العربي داخل الكيان الاسرائلي الغرق في مستنقع الجريمة، اذ أصيب في بلدة ام الفحم، عصر اليوم الخميس، رئيس البلدية سابقا سليمان اغبارية في الستينات من العمر بجروح خطيرة، إثر تعرضه لاطلاق النار من قبل مجهولين،

وقد تم نقله الى مستشفى هعيمك في العفولة للمعالجة، وافيد ان حالته خطيرة الا انها مستمرة. وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف وقوع الجريمة والتي لم تعرف خلفيتها بعد.

وفي قرية ام بطين بالنقب أسفر حادث مماثل عن إصابة رجل عربي اربعيني بجروح متوسطة، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة تحقيقاتها.