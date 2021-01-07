شمول منشآت جديدة في برنامج استدامة بالضمان الاحتماعي

– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إتاحة المجال للمنشآت العاملة في الأنشطة والقطاعات غير المدرجة ضمن الاكثر تضرراً للاستفادة من برنامج استدامة في حال انخفاض مبيعاتها في العام الماضي بنسبة 50 بالمئة فأكثر عن مبيعاتها في العام 2019.

وأفادت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس أن الأساس الذي ستعتمد عليه لتحديد المنشآت المستفيدة وفقاً لهذا المعيار هو توريداتها من ضريبة المبيعات للعامين 2019 و2020.

وأوضحت المؤسسة أنه ولغايات الاستفادة من البرنامج ووفقاً لهذا المعيار، يتوجب على المنشأة الدخول على حسابها في الخدمات الالكترونية للمؤسسة/ خدمات برامج أوامر الدفاع – برنامج استدامة والتقدم بطلب الاستفادة، مع ارفاق المعززات التي تثبت انخفاض توريداتها من ضريبة المبيعات أو ارفاق كتاب من المنشأة يبين ذلك.

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