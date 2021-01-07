وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 13 وفاة و1215 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 304071
أهم العناوين
جرينتش+2 08:03
شمول منشآت جديدة في برنامج استدامة بالضمان الاحتماعي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني