الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا، فجر اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي بايدن برئاسة الولايات المتحدة
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الملك صاحب البئر.. قصّة

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