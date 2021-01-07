الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا، فجر اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي بايدن برئاسة الولايات المتحدة
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جرينتش+2 11:59
الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا، فجر اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي بايدن برئاسة الولايات المتحدة

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