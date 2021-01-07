الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا، فجر اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي بايدن برئاسة الولايات المتحدة

صادق الكونغرس الأمريكي رسميا،فجر اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن “الكونغرس، صدق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك رغم اعتراض أكثر من 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و 100 من أعضاء مجلس النواب.

وأضافت أن “ذلك لم يكن ذلك كافيًا لمنع الكونغرس من الموافقة على النتائج ومنع بايدن من تولي منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري”.

واستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، اليوم الخميس، انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونغرس لساعات بسبب اقتحام أنصار ترامب له.

​واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ “عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة”.

غير ان ترامب قد اعلن، اليوم الخميس، إنه “حتى لو خالف نتيجة الانتخابات سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، نقلاً عن الرئيس الجمهوري: حتى لو كنت لا أوافق تماما على نتيجة الانتخابات، إلا أن انتقال السلطة سيتم بشكل منظم تماما في 20 يناير”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

وأضاف ترامب: “قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط… في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لج

هذا وقد أعلنت شرطة واشنطن، مقتل 4 أشخاص من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الأحداث التي شهدها الكونغرس وكشفت الشرطة الأمريكية أن 3 حالات توفيت بسبب طوارئ طبية بينما الحالة الرابعة فكانت بعيار ناري.

وبحسب ما نقلته رويترز عن شرطة واشنطن فإن 52 شخصا من أنصار ترامب تم اعتقالهم على خلفية الأحداث نفسها.

ومن جهتها أعلنت عمدة واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما بأعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وقالت إن تمديد حالة الطوارئ هذه 15 يوما يعني أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وليس الرئيس دونالد ترامب. ونجحت الشرطة الأمريكية في السيطرة على أعمال الشغب في محيط الكونغرس الأمريكي، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن المبنى أصبح “آمنا”.