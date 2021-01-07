الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي ليلي بالصواريخ على المنطقة الجنوبية وتسقط معظمها/فيديو

ريف دمشق-سانا

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري، الليلة الماضية، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من مساءامس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان”.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية أقدم العدو الإسرائيلي على شن عدة اعتداءات على الأراضي السورية وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.