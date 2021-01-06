تجدد مسلسل القتل بين عرب 48.. مصرع 6 ضحايا منذ بداية هذا العام آخرهم سليمان مصاروة (وحيد والديه) في بلدة كفر قرع
أهم العناوين
جرينتش+2 04:48
غدا “يوم الشهيد الفلسطيني”.. 100 ألف شهيد منذ النكبة ولكن عام 2014 هو الأكثر دموية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني