وفاة طفل غرقا في قناة الملك عبدالله وإصابة آخر

– توفي طفل وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، بحادث غرق في قناة الملك عبدالله بمنطقة دير علا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني البلقاء، وبإسناد من مديرية غرب إربد، تعاملت مع حادث غرق في قناة الملك عبدالله بمنطقة دير علا، نتج عنه وفاة طفل وإصابة آخر.

وأضاف أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله، وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة إيمان الحكومي، ووصفت الحالة العامة للمصاب بالجيدة.

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