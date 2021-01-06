وزارة الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء بعد غد الجمعة

دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة يوم الجمعة المقبل، تضرعا لله بسبب الانحباس المطري.

ودعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، في بيان اليوم الاربعاء، المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي ستقام في مساجد المملكة يوم الجمعة، بعد خطبتي وصلاة الجمعة وذلك نظرا لانحباس الأمطار.

وحث الخلايلة المواطنين للاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه، وإصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف، مع مراعاه التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي.

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