وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 21 وفاة و1472 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 301,303
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جرينتش+2 01:18
ضبط شخص في العاصمة بحوزته مواد مخدرة و10 اسلحة نارية

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