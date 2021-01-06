حزب العمل الإسلامي يرحب باتفاق المصالحة الخليجية

رحب حزب جبهة العمل الإسلامي بالمصالحة الخليجية، مؤكداً أهمية كل جهد يُنهي أي خلافات بين الدول العربية والإسلامية ويُسهم في وحدة أبنائها وشعوبها بما يخدم المصالح العليا للأمة في ظل ما تواجهه من تحديات وتهديدات، وعدم الارتهان لمشاريع خارجية تستهدف إرادة الشعوب وتهدف لفرض هيمنة المشروع الصهيوني على دول المنطقة.

وعبر مسؤول الملف العربي في الحزب الدكتور صالح الغزاوي، في تصريح صادر عنه اليوم الاربعاء، عن أمله بأن تستكمل جهود المصالحة الخليجية وصولاً لتوافق عربي عام يستعيد دور الشعوب العربية وإرادتها ويواجه محاولات اختراقها.