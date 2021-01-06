تجدد مسلسل القتل بين عرب 48.. مصرع 6 ضحايا منذ بداية هذا العام آخرهم سليمان مصاروة (وحيد والديه) في بلدة كفر قرع
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جرينتش+2 04:48
تجدد مسلسل القتل بين عرب 48.. مصرع 6 ضحايا منذ بداية هذا العام آخرهم سليمان مصاروة (وحيد والديه) في بلدة كفر قرع

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