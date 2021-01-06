تجدد مسلسل القتل بين عرب 48.. مصرع 6 ضحايا منذ بداية هذا العام آخرهم سليمان مصاروة (وحيد والديه) في بلدة كفر قرع

قتل، في بلدة كفر قرع العربية داخل الكيان الاسرائيلي الليلة الماضية، شاب عمره أربعة وعشرون عاما بإطلاق النار صوب سيارته، ويدعى المغدور سليمان مصاروة وهو نجل رئيس المجلس المحلي سابقا نزيه مصاروة .

كما أصيب شخص آخر بجروح بالغة الخطورة نقل على اثرها الى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة للمعالجة

ومن الجدير ذكره أن الشاب الغدور هو وحيد لأهله، وله أختان ووالدته هي منتهى مصاروة مديرة مدرسة المستقبل الابتدائية. وكان قد فتح محلا لتصليح الهواتف الخليوية منذ فترة وجيزة وجاء أنه شاب مهذب وخلوق.

وقد أفيد أن المصاب بجروح خطيرة هو الشاب ساهر بسام حوشية من بلدة اليامون قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث رافق الضحية ، وكان يعمل لديه في محل التصليح الهواتف في كفر قرع.

وتشير الاحصائيات الى ان الجرائم الثأرية قد حصدت أرواح ستة اشخاص في المجتمع العربي منذ بداية العام الجديد، أي بمعدل قتيل كل يوم.

وتعقيبًا على هذا المسلسل الدامي ،زعم وزير الامن الداخلي امير اوحنا ان الشرطة تركز على محاربة الجريمة في الوسط العربي والخاوة من مجملها ، وقد نفذت اعتقالات عديدة وضبطت وسائل قتالية ومبالغ طائلة في اطار نشاطها .

وفي تغريدة له على موقع تويتر أضاف اوحنا انه يعتبر ذلك امتحانا للقائم بأعمال المفتش العام للشرطة الجديد.

والسؤال المؤلم: الى متى سيظل عرب 48 غارقين في هذا المستنقع الجنوني؟ اين العقلاء والمصلحون؟