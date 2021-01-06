الأمانة العامة للأحزاب العربية تنعى رئيس الحزب العربي الناصري

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، امس الثلاثاء، الفقيد الكبير المرحوم سيد عبد الغني، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري.

وقالت في بيان اصدرته بهذا الخصوص وحمل توقيع الأمين العام قاسم صالح : تسليماً بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تنعى الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية المحامي سيد عبد الغني رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، الذي أسس الحزب الناصري مع السياسي فريد عبد الكريم بالاشتراك مع كل من السيد ضياء الدين داوود والفريق محمد فوزي وزير الحربية السابق في عهد الزعيم جمال عبد الناصر بالاشتراك مع عدد كبير من القيادات الناصرية الشابة، كما شغل حتى ساعة وفاته أمانة صندوق نقابة المحاميين المصريين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب – رئيس لجنة فلسطين.

وإذ تعبر الأمانة العامة عن حزنها العميق ومواساتها الصادقة برحيل الفقيد الكبير فإنها تستحضر تاريخه الوطني والعروبي القومي المشرف ومحطاته النضالية في سبيل قضايا الأمة، وقضيتنا المركزية فلسطين.

كما نستذكر دور الراحل في الحياة السياسة المصرية، ودوره المؤثر في ثورة الثلاثين من يونيو.

أتقدم باسمي وباسم أعضاء الأمانة العامة وأحزاب المؤتمر العام للأحزاب العربية بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى الشعب العربي في مصر، وأسرة الراحل الكريمة، وإلى اتحاد المحامين العرب وإلى أعضاء وقيادة الحزب العربي الديمقراطي الناصري.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، ويسكنه فسيح جنته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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