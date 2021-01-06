اجواء باردة وناشفة في اغلب المناطق اليوم الاربعاء وغدا

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة 19 – 5، وفي مناطق البادية 19 – 6، وفي مناطق السهول 19 – 7، وفي الاغوار الشمالية 25 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 15، وفي البحر الميت وخليج العقبة 26 – 15 درجة مئوية.

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