وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 299,831
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ملكة جمال امريكية سابقة تعود للحياة بعد “وفاتها” بفيروس كورونا، وابنها الطبيب يصف ذلك بـ المعجزة

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