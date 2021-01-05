وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 21 وفاة و1472 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 301,303
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صدور العدد 125 من “مجلة الدراسات الفلسطينية”

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