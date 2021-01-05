وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 21 وفاة و1472 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 301,303
أهم العناوين
جرينتش+2 08:55
ترامب متحدياً الدستور الامريكي: سأقاتل “مثل الجحيم” للبقاء في الرئاسة، وانصار بايدن لن يأخذوا هذا البيت الأبيض

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني