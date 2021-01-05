استمرار الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمرتفع السيبيري.. ولا مطر

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء خلال اليومين المقبلين، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 6، وفي مناطق السهول 19 – 7، وفي الاغوار الشمالية 26 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 13، وفي البحر الميت 27 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 13 درجة مئوية.

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