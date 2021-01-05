إلياس الرحباني.. موسوعة موسيقية نهل منها كبار المطربين اللبنانيين



يعد الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني موسوعة موسيقية وفنية في لبنان والعالم العربي والعالم أجمع، حيث قام بتلحين أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، كما ألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلمًا، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم “دمي ودموعي وابتسامتي” وفيلم “حبيبتي” وفيلم “أجمل أيام حياتي” ومسلسل “عازف الليل”.

وغنى من ألحانه عدد كبير من نجوم الغناء، حيث لحن وكتب كلمات مجموعة من أشهر أغاني السيدة فيروز، منها “يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا إخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون”.

كذلك لحّن العديد من أغاني الفنانة صباح، مثل “كيف حالك يا أسمر”، “شفته بالقناطر”، “ياهلي يابا”، وغنى من ألحانه أيضًا الفنانون وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي.

وخاض الياس مجال الإنتاج والتأليف المسرحي من خلال عدة مسرحيات، منها: “وادي شمسين”، “سفرة الأحلام”، “إيلا”.

كما قدم في عام 2001 نشيد الفرانكفونية كتحية لـ52 بلدًا شارك في القمة الفرانكفونية التي عقدت في لبنان.

اسمه بالكامل إلياس حنا الرحباني، هو موسيقي وملحن وموزع، وكاتب أغاني، وقائد أوركسترا، وُلد في قرية أنطلياس عام 1938، في محافظة جبل لبنان، شمال بيروت، ودرس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية (1945 – 1958) والمعهد الوطني للموسيقى (1955 – 1956)، إضافة إلى تلقيه دروسًا خاصة لعشرة أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

أحب الموسيقى بعد أن تعرّف عليها من خلال أخويه عاصي ومنصور الرحباني “الأخوين رحباني” اللذان يكبرانه في السن.

في التاسعة عشرة من عمره (1957) أراد التوجه إلى روسيا ليكمل دراسته. لكن إصابة في يده اليمنى منعته من ذلك. وكان تلاشي الحلم صدمة عظيمة له. وقد تخلى أستاذه عن تعليمه. لكنه صمم على المتابعة بيده اليسرى، ووجّه اهتمامه إلى مجال التأليف الموسيقي.

وفي عام 1958 استدعته إذاعة بي بي سي البريطانية بفرعها في لبنان وتعاقدت معه على تلحين 40 أغنية و13 برنامجًا، فكان ذلك أول عمل رسمي له بأجر، ويعد عام 1962 محطة رئيسة في حياته؛ فقد بدأ فيه التعاون مع المغنّين المعروفين، بأغنية “ما أحلاها” للمغني نصري شمس الدين، وبدأ العمل كمخرج ومستشار موسيقي في إذاعة لبنان، وتعرّف على حبيبته “نينا خليل” وتزوجها.

بقي في إذاعة لبنان حتى 1972، واشتغل أيضًا منتج موسيقي لدى شركات منتجة للأسطوانات، وفي 1976 سافر مع عائلته إلى باريس.

تلقى الياس العديد من الجوائز، منها: جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية 1964، جائزة عن مقطوعة La Guerre Est Finie في مهرجان أثينا عام 1970، شهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية Mory، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا. وعام 2000 كرّمته جامعة بارينغتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا.

نُصّب عميدًا لأكاديمية روتانا لتعليم الغناء، حين تأسيسها في 2004؛ لكنه استقال منها بعد مدة قصيرة، بمبرر أن قرارات اتخذت بدون استشارته.

في نفس العام، صدرت أغنية أتحدى العالم للمغني صابر الرباعي؛ فاعترض إلياس لدى صاحب اللحن خالد البكري والشركة المنتجة روتانا، بأنها تشبه في جملها اللحنية بعض ألحانه، خاصة لحن معزوفة “نينا ماريا” الذي ألّفه في سبعينات القرن العشرين؛ لكنهم لم يقبلوا التفاوض معه. أدى هذا إلى دعوى رفعها ضد الملحن والشركة في القضاء اللبناني لأجل حقوق الملكية، فتم إجراء تحقيق فني متخصص من قِبل لجنة الاستماع في جمعية المؤلفين والملحنين، وربح إلياس الدعوى بصدور حكم بإلزام الشركة بسحب الألبوم من الأسواق وإضافة اسمه عليه.

كان من أعضاء شرف الموسمين 10 و11 من برنامج ستار أكاديمي (للتعليق على الأداء)؛ وقد كان سابقًا من أعضاء لجنة تحكيم برنامج سوبر ستار (أراب آيدول).

وظل يعطي مجهوده ووقته لفنه، حتى توفي يوم الاثنين 4 يناير 2021 عن عمر ناهز 83 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا 2019.

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