وزير الصحة: مطاعيم كورونا ستتوفر خلال أسبوعين وستعطى مجانا

صرح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن مطاعيم كورونا ستتوفر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بمقدار مليون جرعة، وسيكون المطعوم مجانياً.

وبين الدكتور عبيدات خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، أن الأردن اشترك بائتلاف كوفاكس لتوفير مطاعيم تكفي لـ 10بالمئة من السكان، مشيراً إلى أن الوزارة تحاول الحصول على مليوني جرعة من لقاح “فايزر” لـ20-25 بالمئة من السكان، وسيكون المطعوم مجانياً، وواجب الوزارة تأمين اللقاحات في حالات الأوبئة، وفق قانون الصحة العامة.

وأكد وزير الصحة أنه لا يوجد أي مخاطر من مطاعيم كورونا، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يثبت أن اللقاح أصبح أقل فعالية مع السلالة الجديدة من الفيروس، داعياً المواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعوم لحماية المجتمع والمساعدة في انتهاء الوباء.

وأوضح الدكتور عبيدات أن اللقاح سيتم إعطاؤه بشكل اختياري للفئات حسب الأولويات التي حددتها الوزارة، والأولوية للفئات الأكثر عرضة وأصحاب الأمراض المزمنة، مبيناً أن وسيحدد لكل شخص المكان والزمان الذي سيعطى فيه اللقاح.

وأشار إلى أن نوعاً جديداً من فحوصات فيروس كورونا السريعة سيصل إلى الأردن الأسبوع المقبل، وسيستعمل في بعض المنشآت التي تضم تجمعات كبيرة كالمصانع.

وبين وزير الصحة أن الحالة الوبائية في المملكة مستقرة، والمؤشرات تسير بشكل جيد، مشدداً على أننا ما زلنا في وسط المعركة ويجب الحذر والابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات وضرورة ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح واستخدام المعقمات.

وحول السلالة الجديدة المتحورة من (كوفيد-19)، قال وزير الصحة “لغاية الآن يوجد في الأردن 5 حالات تتم مراقبتها من فرق التقصي الوبائي، ونأمل أن لا تؤدي هذه السلالة إلى تغير في سلوك فيروس كورونا”.

وأعلن وزير الصحة أنه سيتم افتتاح مستشفى ميداني قريباً في إربد، ومستشفى ميداني في العقبة.

وقال إنه “ستتم مراجعة الوضع الوبائي خلال عشرة أيام وسنعلن عن الإجراءات الجديدة ومنها الحظر الشامل يوم الجمعة في حينه”.

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