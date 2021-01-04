وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 299,831

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 16 وفاة و1623 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقد توزعت الاصابات كما يلي:

– (537) في محافظة العاصمة عمّان.

– (463) في محافظة إربد، منها (46) في الرمثا.

– (139) في محافظة الزرقاء.

– (115) في محافظة البلقاء.

– (100) في محافظة المفرق.

– (64) في محافظة جرش.

– (41) في محافظة مأدبا.

– (37) في محافظة عجلون.

– (35) في محافظة العقبة.

– (34) في محافظة معان، منها (8) في البترا.

– (29) في محافظة الطفيلة.

– (29) في محافظة الكرك، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (299,831) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (16,983) حالة.

كما سُجّلت (16) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3919) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (91) حالة، فيما غادرت (86) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (646) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (546) بنسبة إشغال (13%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (210) بنسبة إشغال (22%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (93) بنسبة إشغال (10%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2444) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (278,929) حالة، فيما تمّ إجراء (27,777) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,260,036) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.84%).

كما دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (بحميهم).