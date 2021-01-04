ولعت.. عشرة وزراء دفاع أمريكيين سابقين يحذرون من حرب أهلية ويدعون قادة البنتاغون لعدم التدخل في نتائج الانتخابات
أهم العناوين
جرينتش+2 03:19
«فورين بوليسي»: تزايد الانشقاقات في حزب الليكود يؤشر على انتهاء حقبة نتنياهو

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني