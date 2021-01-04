ولعت.. عشرة وزراء دفاع أمريكيين سابقين يحذرون من حرب أهلية ويدعون قادة البنتاغون لعدم التدخل في نتائج الانتخابات
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جرينتش+2 03:19
حرامية لا حُكّام.. لجنة النزاهة النيابية تكشف ان الأموال المهربة خارج العراق بلغت 238 مليار دولار منذ غياب “صدام”

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