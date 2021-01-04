انتحار 9 وانقاذ 4 العام الماضي.. رئيس شعبة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي يؤكد تنامي الاضطرابات العقلية بين الجنود

كشف تقرير إسرائيلي، عن مقتل 28 جنديا إسرائيليا خلال 2020، بينهم تسعة أنهوا حياتهم عن طريق الانتحار، مقارنة بانتحار 12 في العام 2019.

وقال رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال “موتي ألموز”، إنه جرى إنقاذ 4 آخرين كانوا على وشك الانتحار.

وأضاف أن “قيادة الجيش الإسرائيلي تتحرك بسرعة في مواجهة منشورات الجنود الإسرائيليين على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى نواياهم الانتحارية”.

ومن المقرر أن ترفع شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، جاهزيتها في العام الجديد؛ لرصد حوادث الانتحار قبل وقوعها، من خلال الاستثمار في المعلومات والمراقبة، وإجراء مقابلات مع الجنود، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأقر “ألموز” بتنامي الاضطرابات العقلية بين جنود الاحتلال، مشيرا إلى وجود قفزة بنسبة 40% في الاستفسارات النفسية والعقلية الواردة من جنود الجيش، وتم تحديد حالات منهم على وشك إنهاء حياتهم، بالإقدام على الانتحار.

ويتراوح عدد الجنود الإسرائيليين المنتحرين في العقود الثلاثة الماضية ما بين 50 و70 سنويا، وفق تقارير عبرية.

وينفذ جيش الاحتلال خططا ميدانية للحد من حالات الانتحار في صفوف جنوده، من بينها تفعيل الطب النفسي والتعليم لمساعدة الضباط في التعرف على الجنود الذين يعانون من ضائقة نفسية.