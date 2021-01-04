الموت يغيّب اليوم الاثنين الموسيقار اللبناني الياس الرحباني

بيروت – وكالات/ غيب الموت، اليوم الاثنين، الموسيقار اللبناني الياس الرحباني عن عمر 83 عاما.

والراحل هو الشقيق الاصغر للأخوين عاصي ومنصور الرحباني، وعمل في مجال التأليف الغنائي والتلحين، وقدم العديد من الأعمال المشتركة معهما عدا الأعمال الخاصة الغنائية والموسيقية والمسرحية.

درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى 1955 – 1956، إضافة إلى تلقيه دروساً خاصة لعشرة أعوام تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، منها نحو 2000 عربية، وألّف موسيقى تصويرية لـــ25 فيلماً، منها أفلام مصرية ومسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو.

ومن أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني الفنانة فيروز، ولحن العديد من أغاني الفنانة صباح، وغنى من ألحانه الفنانون وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي، جوليا بطرس، وباسكال صقر.

وأنتج وألَّف عدة مسرحيات، وصدر له كتاب شعري بعنوان “نافذة العمر”.

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