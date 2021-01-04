وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 299,831
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“الشاباك” يتهم الأسير المحرر محمد كبها بقتل مستوطنة انتقـامًا لزميله “أبو وعر” الذي استشهد في سجون الاحتلال

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