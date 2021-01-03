وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 298,208

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 وفاة و1540 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3903 وفيات و298208 إصابات.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 559 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و513 حالة في محافظة إربد، منها 73 حالة في الرمثا، و104 حالات في محافظة المفرق، و75 حالة في محافظة البلقاء، و64 حالة في محافظة الزرقاء، و53 حالة في محافظة جرش، و41 حالة في محافظة عجلون، و37 حالة في محافظة الكرك، و36 حالة في محافظة مأدبا، و26 حالة في محافظة العقبة، و22 حالة في محافظة الطفيلة، و10 حالات في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 17820 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 86 حالة، فيما غادرت 85 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 657 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 555 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 237 بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 114 بنسبة إشغال بلغت 12 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2499 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 276485 حالة.

وأضاف أن 20893 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3232259 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 37ر7 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).