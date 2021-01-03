ولعت.. عشرة وزراء دفاع أمريكيين سابقين يحذرون من حرب أهلية ويدعون قادة البنتاغون لعدم التدخل في نتائج الانتخابات
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جرينتش+2 03:18
لماذا ابتعدت المناضلة الجميلة نادية لطفي عن الفن 27 سنة؟

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