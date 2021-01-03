بعد طول قطيعة وشقاق.. وفاق وعناق بين ابن سلمان وأمير قطر لدى وصوله مطار مدينة العلا للمشاركة بالقمة الخليجية
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في رثاء صدام.. كنتُ أرنو إليك يومَ التجَلِّي

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