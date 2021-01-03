عبيدات: الإشاعات المغرضة عن اللقاح تعطل جهودنا بمواجهة كورونا

صرح وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن اللقاحات التي سيوفرها الأردن لمواطنيه جميعها آمنة وفعالة، وستكون اختيارية ومجانية.

وأضاف عبيدات عبر صفحته الموثقة على منصة “تويتر”، أن الإشاعات المغرضة عن لقاحات كورونا تعطل جهود مواجهته.

وأكد أن أخذ المطعوم يساهم في القضاء على جائحة كورونا.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد قال، حلال لقائه كتلة القرار النيابية الخميس، إن وزارة الصحة تعاقدت مع شركة فايزر وتحالف كوفاكس لتأمين اللقاح ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن لقاح فايزر سيصل الأردن الشهر المقبل (كانون الثاني) وسيكون هناك حوالي 28 ألف جرعة شهريا.