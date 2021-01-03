تفاصيل غير مهمة – قصص قصيرة جدا

امريكا ما زالت رهن جنون ترامب ودوامة الانتخابات.. 11 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ يرفضون المصادقة على فوز بايدن
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