امريكا ما زالت رهن جنون ترامب ودوامة الانتخابات.. 11 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ يرفضون المصادقة على فوز بايدن
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جرينتش+2 01:17
استمرار الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لامتداد المرتفع السيبيري

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