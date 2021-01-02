6 وفيات بحادث تصادم بين شاحنة ومركبة في منطقة رويشد

توفي ستة أشخاص إثر حادث تصادم، وقع، اليوم السبت، بمنطقة الرويشد في محافظة المفرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع بين تريلا ومركبة في منطقة رويشد، توفي أربعة منهم فورا، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة لمصابين اثنين، ونقلا إلى مستشفى الرويشد الحكومي، لكنهما ما لبثا أن فارقا الحياة في المستشفى.

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