وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 26 وفاة و903 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 296668
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وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 26 وفاة و903 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 296668

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