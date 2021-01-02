وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 26 وفاة و903 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 296668
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نقل عمرو موسى للمستشفى بالقاهرة إثر إصابته بكورونا

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