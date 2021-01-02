نقل عمرو موسى للمستشفى بالقاهرة إثر إصابته بكورونا

تم اليوم السبت نقل عمرو موسى،امين عام الجامعة العربية السابق إلى أحد مستشفيات الشيخ زايد فيالقاهرة، عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا .

وبحسب مصادر مقربة من «موسى»، فإن الفحوصات والأشعة التي أجريت على صدره أظهرت وجود التهاب في الرئتين، ما استدعى خضوعه للمتابعة الطبية بالمستشفى.

وكان المكتب الإعلامي لعمرو موسى قد أصدر، أمس الجمعة، بياناً عن الحالة الصحية لموسى أكد فيه ثبوت التشخيص الخاص بإصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها.

وقال البيان الصادر عن المكتب إن حالة موسى تخضع للعزل المنزلي وهي حتى الآن مستقرة؛ وأنه يتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

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