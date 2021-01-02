قرار مشبوه.. نقابة المهن التمثيلية المصرية تحفظ التحقيق مع الفنان المطبع محمد رمضان وتسمح له باستئناف نشاطاته

أسدلت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الستار على أزمة الفنان محمد رمضان، بعد صورته مع المطرب الإسرائيلي الأخيرة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا، ذكرت فيه أنها “قررت حفظ التحقيق معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن التمثيل، واستكمال تصوير مسلسله “موسى” ليعرض في الموسم الرمضاني الممقبل 2021، مؤكدة أن “الحد الأقصى لاستئناف التصوير، سيكون الأحد المقبل”، وذلك حسب صحيفة “المصري اليوم”.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قر إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، بسبب لقائه بشخصيات إسرائيلية.

وأعلنت نقابة الصحفيين، أن “إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف”.

وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع “إنستغرام” لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.