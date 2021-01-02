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جرينتش+2 11:31
قرار مشبوه.. نقابة المهن التمثيلية المصرية تحفظ التحقيق مع الفنان المطبع محمد رمضان وتسمح له باستئناف نشاطاته

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